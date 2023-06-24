Депутат Валуев объяснил, почему Маск и Цукерберг не станут драться на ринге

Американский миллиардер Илон Маск вызвал другого миллиардера Марка Цукерберга на бой «в клетке» по правилам UFC после заявления компании последнего разработать собственный аналог соцсети Twitter. Депутат нижней палаты парламента Николай Валуев рассказал, кто из них победит, если бой случится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.