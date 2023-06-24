Депутат Валуев объяснил, почему Маск и Цукерберг не станут драться на ринге
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Американский миллиардер Илон Маск вызвал другого миллиардера Марка Цукерберга на бой «в клетке» по правилам UFC после заявления компании последнего разработать собственный аналог соцсети Twitter. Депутат нижней палаты парламента Николай Валуев рассказал, кто из них победит, если бой случится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Напомним, что президент UFC Дана Уайт подтвердил серьезность их намерений.
По словам Валуева, нет смысла фантазировать на эту тему, поскольку боя просто не будет.