Депутат Журавлев сравнил с предательством участие в Олимпиаде-2024 с нейтральным статусом
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента Алексея Журавлева, участие наших спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе напоминает предательство интересов России. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что государство не должно тратить бюджетные средства на поездки таких спортсменов по соревнованиям, поскольку под нейтральным флагом идут сдаваться врагу, а не за победой.
Напомним, что Международный Олимпийский комитет допустил до летних Олимпийских игр в Париже восьмерых спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии.