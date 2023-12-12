Депутат Журавлев сравнил с предательством участие в Олимпиаде-2024 с нейтральным статусом

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента Алексея Журавлева, участие наших спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе напоминает предательство интересов России. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что государство не должно тратить бюджетные средства на поездки таких спортсменов по соревнованиям, поскольку под нейтральным флагом идут сдаваться врагу, а не за победой.

Напомним, что Международный Олимпийский комитет допустил до летних Олимпийских игр в Париже восьмерых спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии.