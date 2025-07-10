В МИД России отреагировали на задержание баскетболиста Касаткина во Франции

Она сообщила журналистам, что этой ситуацией занимается посольство РФ во Франции, не добавив к этой информации никаких деталей.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль по запросу американских властей. Его подозревают в хакерстве.

Баскетболист свою вину отрицает. Адвокат Касаткина Фредерик Бело пояснил, что его клиент купил подержанный компьютер, но даже не пользовался им. Юрист предположил, что его либо взломали, либо продали устройство с программой, позволяющей действовать от имени пользователя.

Минувший сезон Касаткин провел в команде «МБА-МАИ», в настоящее время он является свободным агентом.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном роспуске ФК «Торпедо», руководители которого замешаны в коррупционном скандале.