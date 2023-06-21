Олимпийская чемпионка Журова объяснила статус российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде

Международный олимпийский комитет допустит отечественных спортсменов на Олимпиаду в следующем году в статусе беженцев. По словам члена Совфеда, заслуженного мастера спорта РФ Светланы Журовой, такие сообщения об условиях участия наших спортсменов в соревнованиях являются вбросом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что этот вброс портит дополнительные отношения с Международным олимпийским комитетом, к тому же там и без того достаточно ненормальных людей.

Журова подчеркнула, что наши спортсмены примут участие в Олимпиаде в следующем году если только в нейтральном статусе.