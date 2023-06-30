Депутат Журова рассказала об угрозе отечественным спортсменам в Европе
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На днях в Польше задержали 20-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева, предъявив ему обвинение в шпионаже. Депутат нижней палаты парламента, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, было ли задержание хоккеиста политически мотивированно и какую цель преследуют польские правоохранители. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, ситуация странная, поскольку хоккеист довольно молод и не имеет отношения ни к каким ведомствам и военным структурам.
Она пояснила, что Польша находится в числе тех стран, которые сообщали о нежелании допускать наших спортсменов на территорию даже в нейтральном статусе.
Журова предполагала, что действия против отечественных спортсменов будут более примитивными.
Она считает, что задержание Максима Сергеева служит показательным актом для российских спортсменов.