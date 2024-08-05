Депутат Журова считает ожидаемой атаку Вашингтона на отечественных фигуристов и гимнасток

По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Журовой, атака Вашингтона на отечественных фигуристов и гимнасток является ожидаемой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что Штаты стараются уничтожить российский спорт и тем самым отвернуть спортсменов от нашей страны, показывая, что им не дадут жизни прочие государства.

По мнению парламентария, Вашингтон пытается добиться того, чтобы поколению детей говорили, что за Россию выступать не стоит, следует всего лишь потренироваться в нашей стране и уехать на Запад, иначе мы все равно вам жизни не дадим, будет доставать с допингом и преследовать.

Она подчеркнула, что от Штатов можно ожидать чего угодно. После легкой атлетики закономерны нападки на фигуристов, гимнастов и синхронистов, потому что это четкие ассоциации с нашей страной. И прежде всего давление в этом отношении идет из-за того, что данные виды спорта особенно интересны Западу, поскольку Россия диктует в них мировое развитие.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией отнеслась к сравнению Макроном Олимпиады с лицом Франции.