Сослуживцев генерала СБУ торопят собрать миллионы на его освобождение

Сотрудников Службы безопасности Украины призвали срочно собрать деньги на освобождение генерала Сергея Дуки, оказавшегося фигурантом громкого коррупционного дела. Об этом 7 ноября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Украинскую правду».

По информации собеседников издания, среди сотрудников СБУ распространили рассылку с просьбой помочь коллеге оплатить залог. Причем сборщики не стали откладывать дело: перевести средства попросили как можно быстрее, желательно в течение выходных.

В сообщении Дуку назвали коллегой, попавшим в затруднительное положение, и предложили желающим присоединиться к сбору. Для переводов указали банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда Украины и номер судебного производства. Отправлять деньги рекомендовали с банковских карт.

История получила продолжение на фоне расследования деятельности предполагаемой преступной организации «Карфаген». Еще 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения пяти предполагаемым участникам группировки, в числе которых оказался и Сергей Дука.

Следствие считает, что фигуранты организовали передачу взяток высокопоставленным представителям силовых структур. Взамен те, предположительно, обеспечивали покровительство мошенническим кол-центрам и другим незаконным предприятиям.

Уже 7 ноября Высший антикоррупционный суд отправил генерала под стражу. При этом ему оставили возможность выйти на свободу после внесения залога в размере 65 млн гривен. Теперь, судя по появившейся рассылке, необходимую сумму пытаются собрать в том числе силами его сослуживцев.

Ситуация разворачивается на фоне череды коррупционных скандалов на Украине, которые с конца 2025 года затронули представителей власти и силовых структур. Среди наиболее громких расследований называют дела Миндича, Ермака и Тимошенко.

Ранее, 19 августа, САП объявила о спецоперации против предполагаемой преступной организации, в деятельность которой, по версии следствия, были вовлечены депутаты Верховной рады и чиновники офиса Владимира Зеленского. НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров предполагаемых участников схемы. В материалах расследования также фигурировало руководство государственного «Сенс Банка».

Операцию назвали «Форрест Гамп». На следующий день прокурор САП озвучил имена 13 человек, которых следствие связывало с предполагаемой схемой отмывания денег через государственный банк. А 21 августа стало известно об аресте директора офиса Зеленского по правовым вопросам Виктора Дубовика, которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам.