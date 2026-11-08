Сырые устрицы могут вызвать смертельно опасную инфекцию: врач назвала группы риска

Врач Фургал: сырые устрицы опасны беременным и людям с болезнями печени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]

Сырые устрицы могут представлять серьезную опасность для беременных женщин и людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Особенно высокий риск тяжелых осложнений существует при болезнях печени и гемохроматозе — нарушении обмена веществ, сопровождающемся накоплением железа в организме. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Анна Фургал. Специалист также рекомендовала отказаться от устриц людям с подагрой.

Главная опасность связана с тем, что устриц часто едят без термической обработки. В моллюсках могут присутствовать бактерии Vibrio vulnificus, способные вызывать тяжелые инфекции. «Для здорового человека встреча с вибрионом закончится острым гастроэнтеритом. Но для людей с патологией печени или скрытым гемохроматозом это может обернуться молниеносным сепсисом», — предупредила Фургал. По ее словам, повышенное содержание железа способствует активному размножению возбудителя. При этом даже у здоровых людей инфекция не всегда ограничивается легкими симптомами.

Врач посоветовала внимательно оценивать состояние моллюсков перед употреблением. Если жидкость внутри раковины мутная, а створки не реагируют на прикосновение, от продукта лучше отказаться. Фургал также обратила внимание на препараты, снижающие кислотность желудка, включая омепразол: они могут ослаблять естественную защиту от некоторых инфекций. Однако ни внешний вид устрицы, ни добавление лимонного сока не гарантируют уничтожения опасных бактерий. Наиболее надежным способом снизить риск заражения остается полноценная термическая обработка моллюсков.

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