В Египте рядом с отдыхающими россиянами раздалась серия взрывов

Shot: серия оглушительных взрывов произошла возле отеля с россиянами в Хургаде

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В египетской Хургаде прямо по соседству с отельным комплексом, где отдыхают российские туристы, прогремела серия оглушительных взрывов. Об инциденте передает Life.ru со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

Эпицентром ночного ЧП стала акватория неподалеку от гостиницы Sunny Days El Palacio. По словам постояльцев, курортную тишину разрезали по меньшей мере 5–6 мощных хлопков. Следом за грохотом в небо взвился гигантский столб огня — яркое зарево пожара проглядывалось даже с расстояния в несколько километров.

Перепуганные постояльцы в панике выбегали из своих номеров прямо на улицу, пытаясь выяснить у сотрудников отеля, что происходит. Как выяснилось позже, у причала вспыхнул туристический катер United, заточенный под дайвинг-экскурсии и морские сафари. Бушующее пламя добралось до находившихся на борту баллонов со сжатым воздухом, которые и начали детонировать один за другим, устраивая отдыхающим невольное «огненное шоу».

К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Точные причины возгорания на судне сейчас выясняют специалисты.

Этот случай — далеко не единственное происшествие в Египте за последнее время. Ранее в стране произошла страшная автокатастрофа: пассажирский автобус на скорости втаранил прицеп перед дорожной развязкой. Удар оказался настолько таранным, что транспортное средство буквально рассекло надвое. В той аварии погибли как минимум 13 человек, а еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

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