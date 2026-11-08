Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: праздничный маршрут охватит 65 городов

Поезд Деда Мороза 8 ноября отправляется из Великого Устюга в большое путешествие по России. За два месяца праздничный состав посетит 65 городов, где для детей и взрослых подготовят развлекательные программы. Маршрут и даты остановок опубликованы на официальном сайте РЖД, сообщает ТАСС . Завершится поездка 9 января 2027 года возвращением на родину зимнего волшебника в Вологодскую область.

Первым из названных крупных городов поезд посетит Новосибирск 27 ноября. В Екатеринбурге состав остановится 4 декабря, в Нижнем Новгороде — 26 декабря. В Москву Дед Мороз прибудет уже после новогодней ночи: праздничные мероприятия запланированы на 2 и 3 января. Затем поезд отправится в Санкт-Петербург, где проведет 6 и 7 января. Полный перечень остановок и подробное расписание мероприятий размещены на сайте РЖД.

«В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет детская анимационная программа с участием артистов», — сообщили организаторы. В крупных городах гости также смогут посетить передвижную резиденцию зимнего волшебника или посмотреть представление кукольного театра. Проект РЖД и правительства Вологодской области существует с 2021 года. За это время путешествие сказочного состава стало ежегодной праздничной традицией, позволяющей жителям разных регионов встретиться с Дедом Морозом на железнодорожных вокзалах своих городов.