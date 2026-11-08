Мошенники вербуют детей через онлайн-игры: все начинается с просьбы посмотреть в окно

МВД: мошенники вовлекают подростков в преступления через общение в онлайн-играх

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Мошенники используют популярные онлайн-игры для вовлечения подростков в противоправную деятельность. Первые поручения могут выглядеть совершенно безобидно, поэтому дети не всегда понимают, с кем общаются и для чего выполняют просьбы. Об этом рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов на панельной сессии «Кибербезопасность детей и молодежи».

По словам представителя ведомства, злоумышленники начинают с небольших заданий. Например, подростка могут попросить проверить, горит ли свет в окнах определенной квартиры, выяснить, на каком автомобиле передвигается человек, или забрать и передать какой-либо предмет. Подобные поручения преподносятся как обычная помощь знакомому, хотя ребенок может не подозревать об их настоящей цели. Постепенно такое общение способно привести к участию в противоправных действиях.

Особую опасность представляют игровые чаты, где пользователи быстро заводят знакомства и начинают доверять друг другу. Немов объяснил, что онлайн-игры изначально предполагают постоянное взаимодействие участников, чем пользуются преступники. Незнакомый человек постепенно воспринимается подростком как приятель, а его просьбы перестают вызывать подозрения. Поэтому родителям важно обращать внимание не только на содержание игр, но и на то, с кем общается ребенок, особенно если виртуальные знакомые предлагают ему выполнять задания за пределами игрового мира.

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