Семейные окопы и суд: Анна Шукшина обижена на равнодушие знаменитой родительницы

НТВ: Анна Шукшина ждет помощи от матери в судебной битве за ребенка

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Дочь актрисы Мария Шукшиной Анна призналась, что тяжело переживает многолетний конфликт с матерью и ждет от нее поддержки в судах за ребенка. Об этом звездная наследница рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, передает StarHit.ru.

Отношения в известной семье уже несколько лет остаются напряженными. Анна увлеклась бодибилдингом, кардинально изменила имидж и получила звание мастера спорта, однако Мария Шукшина такое преображение не одобрила. По словам фитнес-спортсменки, родительница считает ее сумасшедшей и полностью исключила из своей жизни, прекратив любое общение.

Сейчас Анна столкнулась с серьезными трудностями: через суд она пытается добиться права полноценно общаться с собственным сыном. По ее словам, мать прекрасно понимает ее положение, поскольку в прошлом сама проходила через аналогичные судебные тяжбы из-за младших детей, однако участие в судьбе дочери проявлять не спешит.

Одиночество звездной наследницы особенно остро ощутилось во время недавнего медицинского вмешательства. Перед пластической операцией Анне пришлось заполнять документы, и в графе для контактов экстренного лица выяснилось, что вписать ей буквально некого.

Непросто складывались у Анны и отношения с бабушкой, народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной, ушедшей из жизни 6 ноября. В последнее время внучка почти не навещала ее в больнице из-за нежелания пересекаться с тетей Ольгой. Теперь же Анна опасается нового витка семейных противостояний: по ее мнению, уже через полгода после ухода бабушки родственники развернут жесткую борьбу за наследство.

Конфликт поколений в семье назревал давно. Ранее Анна заявляла, что в детстве подвергалась жестким методам воспитания и даже рукоприкладству, а в молодости материнское внимание доставалось ей по минимуму, так как актриса была сосредоточена на личной жизни. В то время опорой для внучки выступала Лидия Николаевна. После того как Анна полностью ушла в спорт и фитнес-индустрию, пропасть между матерью и дочерью стала окончательно непреодолимой.

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