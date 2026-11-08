Повышение доходов не всегда положительно сказывается на людях, которые борются с алкогольной зависимостью. Получение премии, продвижение по службе или увеличение зарплаты могут стать поводом для возвращения к спиртному. Об этом « Газете.Ru » рассказал психиатр-нарколог, основатель клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов. По его словам, спровоцировать срыв способны не только неприятности, но и радостные события, если человек привык связывать сильные эмоции с употреблением алкоголя.

«Рост дохода может быть не менее рискованным, хотя окружающим он кажется благополучным событием», — отметил врач. Дополнительные средства позволяют чаще покупать спиртное, увеличивать его количество и скрывать реальные расходы от семьи. Ситуацию осложняет и карьерный рост: новая должность нередко приносит больше ответственности, переработок и стресса. Кроме того, деловые встречи и корпоративные мероприятия могут создавать дополнительные ситуации, в которых человеку предлагают выпить.

Поликарпов подчеркнул, что тревожным сигналом становится привычка отмечать алкоголем любые события — от профессиональных успехов до личных неудач. Людям, находящимся в ремиссии, специалист советует заранее продумывать способы отдыха и празднования без спиртного, а также поддерживать связь с лечащим врачом. Близким стоит обращать внимание на участившиеся выпивки, необъяснимые траты и пропуски работы. При этом резкое прекращение употребления алкоголя после длительного запоя у человека с физической зависимостью может вызвать опасные осложнения и потребовать медицинской помощи.