Депутат Журова пояснила важность игры в гольф на уроках физкультуры в школе

Школьники в нашей стране с нового учебного года смогут обучаться игре в гольф на уроках физкультуры. В Минпросвещения России считают, что такой вид спорта «развивает патриотизм», и включили его в школьную программу. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, в школьную программу по физкультуре можно внести и иные виды спорта, в том числе национальные. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что третий урок физкультуры, посвященный гольфу, уже давно продвигался ею.

По мнению парламентария, никаких излишеств в детской игре в гольф нет, а в отношении прочих видов спорта, внедряемых в школьную программу, следует опираться на специализацию учителя физкультуры. В случае нестандартной специализации педагогу можно составить авторскую программу, по которой будут учиться дети.

Она подчеркнула, что в учебной программе также должны быть и национальные виды спорта.