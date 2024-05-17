Десять футбольных полей обустроят в Подмосковье в 2024 году

Десять футбольных полей планируется обустроить в Подмосковье в текущем году, сообщили в Московской областной Думе в рамках подготовки ко Дню первой футбольной команды. Он отмечается 19 мая.

«На сегодняшний день в нашем регионе этим видом спорта занимаются более 170 тысяч человек», – рассказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, в этом году на реализацию программы «Спорт Подмосковья» предусмотрели около девяти миллиардов рублей, на развитие массового спорта — свыше 800 миллионов рублей.

В этом году планируется обустроить шестнадцать плоскостных спортивных сооружений, из которых десять — это футбольные поля (мини-стадионы). Поля появятся в Воскресенске, Пушкино, Клину, Сергиевом Посаде, Дзержинском, Волоколамске, Лосино-Петровском, Дмитрове, Рузе, Раменском.

Сейчас продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах. Ее завершение запланировано на текущий год. Также модернизируют стадион «Спартак» в ФОК им. Борзаковского в Луховицах.