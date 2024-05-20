Десять команд танцоров поучаствовали в фестивале «Город танцует в парках» в Шатуре

Команды участников танцевального конкурса показали свое мастерство на сцене сквера «Олимпийский» в Шатуре. Юные артисты смогли удивить своими талантами.

Участники фестиваля танца в Шатуре смогли показать удивительные номера, заставив о завороженно наблюдать за движениями и даже задуматься о важных вещах. Так, ансамбль «Мещерочка» своим танцем напомнил про скоротечность времени, а команда «Cherusty Dance» смешала в номере большое количество разных жанров.

Оценку коллективам выносили профессионалы. Среди них заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев. Не без их решения шатурский коллектив «Новое искусство» теперь примет участие в гала-концерте 7 сентября, который проведут в Раменском. Мероприятие соберет лучшие танцевальные коллективы.

Фестиваль в Шатуре завершили на приятной ноте, позволив зрителям и участникам насладиться шоу от телезвезд Брайана, Софии Милютиной, Виталия Уливанова и Виталия Савченко.

Отметим, фестиваль «Город танцует в парках» впервые состоялся в 2023 году при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева, а также Министерства культуры и туризма области и «МосОблПарка». На участие в конкурсе в 2024 года отобрали 300 коллективов со всей области.