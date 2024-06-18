Десять медалей различного достоинства завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по теннису

Теннисисты из Подмосковья выиграли шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по теннису. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что первенство России проходило в Москве, а сам турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Так, в одиночном разряде среди юниоров золотую медаль завоевал Егор Плешивцев. Кроме того, спортсмен выиграл второе «золото» в парном разряде в тандеме с Тимофеем Дерепаско. А среди юниорок в одиночном разряде лучшей стала Анна Пушкарева.

Примечательно, что в парном разряде «золото» завоевала Дарья Шадчнева в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону. Еще один представитель региона — Иван Грецкий — стал обладателем серебряной награды в одиночном разряде среди юниоров. В парном разряде среди юниоров «бронзу» первенства завоевал Иван Грецкий в паре со спортсменом из Москвы.