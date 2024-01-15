Десять подмосковных спортивных инструкторов получили премию губернатора «Лучший по профессии»

В Подмосковье подвели итоги премии губернатора «Лучший по профессии» прошлого года. Так, в список победителей вошли 10 представителей спортивной отрасли. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Лучших инструкторов по месту жительства среди работников сферы спорта региона определяли по итогам работы в 2023 году. Одними из основных критериев стали: охват занимающихся физической культурой и спортом и количество проведенных мероприятий.

«По решению губернатора впервые премия была вручена именно спортивным инструкторам, которые уделяют большое внимание внедрению новых форм работы с населением и организации разных видов занятий, чтобы максимально вовлекать местных жителей в спорт. Размер премии для победителей составил 150 000 рублей», — рассказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

При этом конкурс «Лучший по профессии» проводится в регионе с 2018 года и способствует повышению престижа профессий в учреждениях сферы физической культуры и спорта Московской области и популяризации массового спорта.