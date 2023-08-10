Десять школьников из Подмосковья принимают участие в Международном детском культурном форуме

Десять подмосковных школьников в возрасте от двенадцати до семнадцати лет участвуют во Втором международном детском культурном форуме. Мероприятие в эти дни проходит в столице, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.

В делегацию от Подмосковья вошли дети, которые являются лауреатами международных и всероссийских творческих конкурсов. Школьники примут участие в работе форума по пяти направлениям: музыкальное, театральное, изобразительное и хореографическое искусство, а также журналистика.

В рамках мероприятия дети будут участвовать в мастер-классах, семинарах, экскурсиях, концертах и встретятся с министром культуры России Ольгой Любимовой и известными деятелями культуры, в том числе с Юрием Башметом, Егором Дружининым, Евгением Мироновым, Эдгардом Запашным и Надеждой Бабкиной.

Всего участие в программах Детского культурного форума принимают две тысячи талантливых школьников из восьмидесяти девяти регионов России и тринадцати зарубежных стран.

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