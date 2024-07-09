Десять тысяч человек побывали на открытии лесопарка «Загорское море» в Подмосковье

В прошедшую субботу в Сергиево-Посадском городском округе открылся обновленный лесопарк «Загорское море». Так, мероприятия, подготовленные по случаю открытия лесопарка, посетили почти десять тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что в честь открытия лесопарка состоялась обширная праздничная программа. Перед гостями выступил Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Юные гости увидели научное шоу, приняли участие в познавательных мастер-классах, пенной вечеринке и шоу мыльных пузырей.

Любители активного отдыха сыграли в пляжный волейбол, большую дженгу и посетили мастер-класс по зумбе. Всех желающих угощали бесплатным мороженым. А сами мероприятия организованы при информационной поддержке ведомства и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).