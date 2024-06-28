Десятки аквабайков и сотни болельщиков соберутся на экстремальном фестивале в Дубне

Всероссийский фестиваль аквабайков Dubna Jet 9 состоится в г.о. Дубна в субботу, 29 июня. На Атомном пляже соберутся новички, профессионалы, чемпионы России, а также активные болельщики.

Фестиваль аквабайков Dubna Jet обещает стать насыщенным и ярким. Спортивное событие соберет в Дубне участников из Москвы, Рыбинска, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Углича. Водителей гидроциклов ожидают разные соревнования в стиле фристайл, фрирайд, слалом и гонки.

Гости мероприятия смогут оценить не только захватывающие водные состязания и поддержать участников, но и полюбоваться на акробатические трюки. Тяжелые гидроциклы совершат удивительные маневры на воде.

Спортивный фестиваль продлится почти весь день: с 11 до 18 часов. Желающих будут ждать на Атомном пляже у Волги.