Десятый фестиваль «Луховицкий огурец» прошел на территории экофермы «Былинкино»

Фестиваль «Луховицкий огурец» прошел на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы. В этом году мероприятие приурочили к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Организаторами выступили администрация городского округа Луховицы, «Былинкино» и Дом культуры «Старт», а поддержку оказало министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сказать, что фестиваль огурца для городского округа значим — ничего не сказать. Это наш главный и национальный праздник. По традиции мы празднуем его с размахом, но в этом году взяли более высокую планку. Это самый масштабный фестиваль в его истории, и в следующие годы будем не снижать темп», — подчеркнул глава городского округа Сергей Тимохин.

По традиции каждую церемонию открытия происходит засолка огурцов, еще ее называют «Бочкой дружбы». В прошлые годы использовались небольшие емкости, но в этот раз организаторы решили отличиться и прикупили для засолки тару объемом 227 литров. На такую бочку понадобились 130-140 кг свежих и предварительно остуженных огурцов, 70 литров воды, 1,5 кг зубчиков чеснока, 450 грамм корня и 150 грамм листьев хрена, 1 кг зонтиков укропа, 600 грамм смеси из зеленой петрушки, листьев вишни и черной смородины. Соль использовалась по формуле «100 грамм на 1 литр воды».

Праздник дополнило шоу с известным кулинарным экспертом, бренд-шефом, гастроблогером Еленой Ланде. В течение двух часов при помощи участников мероприятия она готовила блюда из огурцов. Завершился фестиваль дискотекой.