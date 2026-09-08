1,6 млн рублей долга: в Рязанской области мать-должница пойдет на исправительные работы за неуплату алиментов

Клепиковский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая длительное время уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Женщина была признана виновной по части 1 статьи 157 УК РФ, но это не было первым столкновением с правосудием — ранее она уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за аналогичное нарушение. Однако наказание в виде штрафа не подействовало, и мать продолжила игнорировать свои родительские обязанности, несмотря на вступившее в силу судебное решение. Об этом сообщает издание 7info .

Следствие установило, что женщина сознательно не предпринимала попыток найти постоянную работу, хотя знала о своем долге перед ребенком. В результате такого бездействия сумма задолженности перевалила за внушительную отметку — более 1,6 млн рублей. Суд учел, что уклонение носило злостный характер: мать не просто не платила, но и не стремилась изменить ситуацию, хотя имела для этого все возможности. Это стало ключевым фактором при выборе наказания.

В итоге суд назначил виновной восемь месяцев исправительных работ с обязательным удержанием 10% из заработной платы в доход государства на весь срок отбывания. Это не лишение свободы, но серьезная мера, которая показывает: государство готово применять уголовные санкции к тем родителям, кто систематически уклоняется от содержания своих детей, особенно когда речь идет о миллионных долгах. Приговор вступил в законную силу, и женщине теперь придется не только расплачиваться с сыном, но и отдавать часть заработанного в бюджет.

Ранее сообщалось, что должник по алиментам из Мытищ попался на сокрытии трех источников заработка.