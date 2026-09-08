Ортопед назвал профессии, наиболее опасные для здоровья стоп

За трудовую жизнь человек проводит на работе около 90 тыс. часов, поэтому стопы регулярно подвергаются нагрузкам, связанным с профессией. Об этом « Газете.Ru » рассказал ортопед Михаил Игнатов.

По словам специалиста, проблемы могут возникать как у людей с сидячей работой, так и у тех, кто много времени проводит на ногах. Длительная однообразная нагрузка создает стресс для организма, поэтому врач рекомендует менять положение тела, чередовать активность и отдых и выполнять растяжку.

При малоподвижной работе мышцы, участвующие в функционировании стоп и поддержании состояния вен ног, могут ослабевать. Для профилактики эксперт советует периодически ходить по офису, делать приседания и при необходимости использовать компрессионные изделия.

Медики, которые за смену проходят десятки тысяч шагов, сталкиваются с дополнительной нагрузкой из-за неподходящей обуви. Игнатов считает полезными правильно подобранную обувь и ортопедические стельки, которые помогают равномернее распределять давление на стопу.

У строителей риски связаны с тяжелой защитной обувью и длительной работой с виброинструментами. Учителям, по мнению врача, также важно избегать тесной обуви и делать короткие перерывы для разминки стоп, суставов и позвоночника.

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