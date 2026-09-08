«Верба» против дронов: в Ростехе раскрыли эффективность комплекса в зоне СВО

Российский переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями в зоне специальной военной операции — в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» раскрыли, что ПЗРК успешно применяется против самолетов, вертолетов и беспилотников противника, включая тяжелые ударные дроны. Об этом сообщает ТАСС.

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» подвел итоги применения ПЗРК «Верба» в ходе специальной военной операции. Результаты впечатляют: комплекс, принятый на вооружение еще в 2014 году, показал себя как эффективное средство против самых разных воздушных целей. Речь идет не только о крупных ударных БПЛА, но и о разведывательных дронах, а также о самолетах и вертолетах противника.

Секрет «Вербы» — в ее интеллектуальной трехспектральной головке самонаведения, которая работает одновременно в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах. Это позволяет комплексу уверенно захватывать цели даже в условиях помех, дыма или ночного времени, что критически важно для работы на линии боевого соприкосновения. В холдинге отметили, что тяжелые дроны противника стали типовой целью для «Вербы», а ее ракеты способны поражать объекты на различных высотах и дистанциях.

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