Аналитик раскрыла главный парадокс рынка труда в России

Российский рынок труда попал в парадоксальную ловушку — безработица рекордно низкая, но работать некому, и причиной тому стали не только демографические ямы, но и массовый уход мужчин в зону СВО, создавший структурный разрыв между спросом и предложением. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Глава комиссии по развитию женского предпринимательства Московского отделения «Опоры России» Зулия Лоикова обозначила тревожную тенденцию: экономика страны испытывает острую нехватку рабочих рук, хотя формальная безработица находится на исторических минимумах. По ее словам, это не противоречие, а прямой результат нескольких факторов.

Массовый отток мужчин на фронт, демографические ямы предыдущих десятилетий и частичная мобилизация изменили структуру предложения. Свободной рабочей силы почти не осталось, и те люди, которые могли бы закрыть вакансии, либо отсутствуют, либо не обладают нужной квалификацией. При этом работодатели продолжают искать сотрудников, но найти их становится все сложнее. Лоикова подчеркивает: ситуация усугубляется тем, что даже высвобождающиеся кадры быстро перехватываются.



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