Европа против: политолог раскрыл, к чему ведет возможная встреча Путина, Трампа и Си

Осенью этого года может состояться встреча, которую пока только обсуждают, но уже сейчас она вызывает больше вопросов, чем ответов: трехсторонний саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков такую возможность не исключает. Прежде подобные переговоры обсуждались, но до реализации дело не доходило — теперь, по наблюдениям политолога Юрия Светова, шансы выглядят весомее. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, Путин уже подтвердил участие в саммите в Китае, Си Цзиньпин, судя по всему, тоже готов. Главный вопрос — проявит ли политическую волю Трамп.

Если встреча состоится, у каждого лидера будет свой интерес. Россия, по оценкам Светова, сделает ставку на выстраивание отношений и отказ от практики взаимного давления. Американцы, вероятно, попытаются задать условия в привычном для себя ключе. Китай, в свою очередь, выступит против санкционного давления и за налаживание диалога. Нельзя сказать, что переговоры решат все, но шанс, что стороны начнут лучше понимать друг друга, реален.

Политолог отметил, что реакция Европы на такие контакты предсказуема и едва ли будет доброжелательной. В Брюсселе, как отмечает Светов, любой контакт американской администрации с Россией вызывает резкое беспокойство. К тому же в ЕС сейчас набирают обороты дискуссии о давлении на Китай — еврочиновники обвиняют Пекин в потере рабочих мест и заказов для европейской промышленности. Впрочем, политолог сомневается, что из этого давления выйдет хоть что-то путное. Трампу же, если он все-таки решится на встречу, вероятно, придется выдерживать серьезный нажим со стороны европейских партнеров. А встреча, если она пройдет, может стать если не поворотной, то как минимум знаковой точкой в глобальном диалоге трех крупнейших держав.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина похоронила доминирование Запада.