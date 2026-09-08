Модульные медпункты: в Рязанской области завершили строительство трех ФАПов

В Рязанской области завершается строительство сразу трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые вскоре откроются в селах Темгенево и Батьки Сасовского округа, а также в Нестерово Пителинского округа. Как сообщили в региональном Минздраве, объекты возведены по поручению губернатора Павла Малкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, и все основные строительные работы уже позади — здания подключены к инженерным коммуникациям и готовы к эксплуатации. Об этом сообщает издание 7info .

Внутри новых медпунктов уже появилась необходимая мебель, а оборудование, завезенное в ФАПы, позволит оказывать базовую медицинскую помощь на месте. Это значит, что жителям отдаленных деревень больше не придется тратить время и средства на поездки в соседние населенные пункты или райцентры ради элементарных процедур, измерений давления или консультаций фельдшера. ФАПы рассчитаны на обслуживание более 1,8 тыс. человек, проживающих в трех селах, что закрывает давнюю потребность сельчан в доступной помощи.

Сейчас специалисты занимаются оформлением заключительных документов, и после получения всех разрешений медпункты начнут принимать первых пациентов. Открытие этих пунктов — важный шаг в рамках системной работы по повышению доступности медицины на селе, и для местных жителей это событие станет настоящим облегчением: за экстренной помощью больше не придется ехать за десятки километров, она будет буквально рядом с домом.

Ранее сообщалось, что в ФАПы Павлово‑Посадского округа поставили стерилизаторы.