Врач назвал продукты, которые поддерживают мужское здоровье лучше таблеток

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал простой способ поддержать мужской организм без дорогих добавок — достаточно регулярно включать в рацион определенные морепродукты, которые содержат цинк, селен и магний в легкоусвояемой форме. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист рассказал о пользе даров моря для мужского здоровья. По его словам, главное преимущество таких продуктов — высокое содержание микроэлементов, которые напрямую влияют на гормональный фон и общее самочувствие. Цинк участвует в выработке тестостерона и поддерживает качество спермы, селен защищает клетки от окислительного стресса, а магний помогает бороться со стрессом и улучшает кровообращение.

Вялов особо выделил осьминогов, мидии, кальмаров и креветки — они не только вкусны, но и богаты легкоусвояемым белком. Однако врач предупредил: важно выбирать свежие или качественно замороженные продукты без избытка соли и консервантов. Соленые и копченые варианты теряют часть полезных свойств и могут навредить сосудам.



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