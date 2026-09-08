В Нижегородской области пересчитали верблюдов и оленей

В Нижегородской области подвели промежуточные итоги масштабной переписи домашних и сельскохозяйственных животных, и цифры получились весьма колоритными. По данным Управления Россельхознадзора, на 7 сентября в регионе насчитывается 8 694 752 головы домашней птицы, из которых подавляющее большинство — 8 642 381 курица. Но есть и экзотика: 349 оленей и целых шесть верблюдов, что для средней полосы России выглядит скорее как курьез, чем как статистическая норма. Кроме того, в реестр внесены 147 кроликов, и все эти животные теперь находятся под строгим контролем государства. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Учет ведется в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии — ФГИС «ВетИС», которая представляет собой сложную цифровую инфраструктуру. Каждое животное попадает в компонент «Хорриот», где фиксируются все данные от рождения до перемещения. Продукция от этих животных, будь то молоко или мясо, регистрируется в модуле «Меркурий», а сами хозяйства и площадки проходят через систему «Цербер». Такая тройная блокировка позволяет отследить любой биологический объект от поля до прилавка. В ходе выездных проверок инспекторы не просто сверяют бумажки, а физически осматривают животных на наличие бирок или чипов, сравнивая реальное поголовье с тем, что записано в базе.

Для тех, кто игнорирует правила, предусмотрены чувствительные санкции. Рядовым владельцам животных за отсутствие маркировки или недостоверные данные грозит штраф от 500 рублей до 1000 рублей. Однако если нарушение повторяется, сумма вырастает до 3000–5000 рублей. Эксперты отмечают, что такая система не просто помогает собирать статистику, но и является важным элементом биологической безопасности, позволяя в случае эпидемий мгновенно отслеживать перемещение потенциально зараженных животных. Что касается знаменитых нижегородских верблюдов — их, скорее всего, содержат в контактных зоопарках или частных хозяйствах как декоративных питомцев, но и они теперь официально числятся в государственных реестрах наравне с многомиллионным куриным поголовьем.

Ранее сообщалось о новых правилах для владельцев птиц с сентября 2026 года: кому нужна регистрация и что грозит ее отсутствием.