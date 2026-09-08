Норвегия, являясь ключевым звеном НАТО на арктическом фланге, тем не менее сохраняет самостоятельный канал связи с Москвой — и это не случайность, а осознанная стратегия, продиктованная национальными интересами. Как отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук, в конце текущего года представители Вооруженных сил Норвегии планируют встретиться с российскими коллегами в рамках протокола Соглашения о предотвращении инцидентов на море (INCSEA).

По его мнению, кроме того, запланированы контакты по линии пограничных служб и береговой охраны для координации действий в северных широтах. Это не жест доброй воли, а прагматичный шаг страны, которая вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и географической реальностью.

По словам Николайчука, двойственная позиция Осло прослеживается во всем. С одной стороны, Норвегия обеспечивает патрулирование американских атомных подлодок и выполняет функции форпоста альянса. С другой — соседство с Россией заставляет норвежцев быть предельно практичными и избегать излишней конфронтации. Эксперт подчеркивает, что в отличие от многих западных партнеров, норвежские власти на государственном уровне бережно хранят память о советских воинах-освободителях, а даже когда возникают юридические споры — например, вокруг исследовательских судов — стороны предпочитают решать их в правовом поле, без политического шума. И главное: Норвегия, по убеждению эксперта, крайне негативно относится к вмешательству США в арктическую повестку, считая любые конфликты в регионе американским проектом, а не делом НАТО.

При этом Николайчук предостерегает от излишнего оптимизма: стремление Осло к диалогу не стоит трактовать как сигнал к глобальному потеплению отношений между Москвой и Брюсселем. Это суверенная линия королевства, а не тренд всего альянса, который, напротив, продолжает фокусироваться на расширении зон потенциального противостояния. Напряженность в регионе создают прежде всего Соединенные Штаты, тогда как малые европейские страны пытаются маневрировать. Особую роль в текущих процессах играет смена власти в Вашингтоне: при Байдене Норвегии обещали оборонные заказы и кредиты в обмен на давление на Россию, но с приходом Трампа ситуация изменилась. Теперь многие в Европе осознают, что военно-политический союз в его прежнем виде теряет эффективность. Поэтому периодические инциденты в море становятся поводом не для эскалации, а для возобновления прямых контактов. Встреча в рамках INCSEA — это рутинная, но важная работа, которая помогает избежать опасных случайностей в регионе, который Норвегия считает своим домом и не желает превращать в полигон для чужих амбиций.

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