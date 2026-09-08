«Авито» успокоил частных пользователей: чеки уже формируются, ничего не меняется для продавцов

Вокруг новых правил передачи данных маркетплейсами в Федеральную налоговую службу возникло много шума, но пресс-служба «Авито» поспешила развеять главные опасения пользователей. В беседе с Hi-Tech Mail представители платформы четко обозначили: с 1 октября 2026 года изменения коснутся исключительно предпринимателей, прошедших специальную бизнес-верификацию.

Для тех же, кто продает старые детские коляски, велосипеды или вышедшие из употребления телефоны, ровно ничего не меняется. Поскольку такие вещи обычно продаются дешевле, чем покупались, доход в экономическом смысле отсутствует, а значит, не возникает и налогооблагаемой базы. Иными словами, налоги на «барахолку» не вводились и вводиться не будут.

Важный нюанс, на который обратили внимание в «Авито», касается процедурной стороны: передача каких-либо сведений в ФНС возможна только с добровольного согласия пользователя. Это требование жестко закреплено в постановлении правительства, и платформа намерена его неукоснительно соблюдать. Более того, по словам представителей компании, все транзакции и без того сопровождаются формированием чеков — это стандартная практика, которая существовала и раньше. Поэтому для верифицированных продавцов существенных перемен не произойдет, просто их учет станет чуть более прозрачным, но объем обязательств останется прежним.

Стоит отметить, что новость о передаче данных появилась на фоне другого важного шага «Авито» — запуска оплаты через Систему быстрых платежей за пределами самой платформы. Но, как подчеркнули в компании, эти инновации не имеют отношения к налоговой нагрузке. Главный посыл платформы предельно ясен: частные продавцы, которые избавляются от лишних вещей, находятся вне зоны внимания фискальных органов, и беспокоиться им решительно не о чем.

Ранее сообщалось, почему товары на маркетплейсах могут подорожать после новых правил ФНС.