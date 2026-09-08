Нижегородские специалисты Россельхознадзора подвели итоги масштабной проверки импортной продукции, поступившей из шести стран, и результат оказался безупречным. В течение августа сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ» оценили фитосанитарное состояние 1345 тонн подкарантинных товаров, ввезенных из Азербайджана, Беларуси, Италии, Казахстана, Турции и Узбекистана. Основной массив грузов составили фрукты: львиная доля пришлась на сочные нектарины — целых 554 тонны, следом идет виноград (283 тонны), затем персики (197 тонн), дыни (125 тонн), абрикосы (74 тонны), сливы (52 тонны), черешня (39 тонн) и даже 4 тонны экзотического инжира. Кроме того, на лабораторные столы попали томаты (17 тонн), а также существенные партии зерновых и лесоматериалов. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Помимо фруктовой корзины, эксперты тщательно исследовали 478 кубометров лесоматериалов, 380 тонн пшеничной муки, 67 тонн ржаной муки, 452 тонны ячменного солода и четыре тонны риса. Весь этот внушительный объем продукции прошел строгую фитосанитарную экспертизу, которая должна была выявить потенциально опасных вредителей, возбудителей болезней или карантинные сорняки. Однако, к удовлетворению импортеров и контролирующих органов, никаких вредных организмов обнаружено не было. Каждая партия соответствовала российским нормативам, и по итогам проверок было выдано 114 положительных заключений, которые официально разрешают ввоз и реализацию этих товаров на территории страны.

Этот результат говорит не только о добросовестности поставщиков, но и об эффективности системы фитосанитарного контроля на границе. Такая тотальная проверка — часть государственной стратегии по защите сельского хозяйства от заражения извне, ведь один случайный вредитель может стоить миллиардных потерь для местных фермеров. И хотя вся продукция показала отличные результаты, процесс пропуска через контрольный периметр остается жестким и неотвратимым для всех импортеров, независимо от страны происхождения.

Ранее сообщалось, что Россия удвоила закупку апельсинов из Турции в последнюю очередь.