Зарядки на домовых парковках: эксперт пояснил, почему техногенный коллапс неизбежен

В России активно обсуждается инициатива упрощенной установки зарядных станций для электромобилей на домовых парковках — идея, которая обсуждалась в Аналитическом центре при правительстве и предполагала приравнивание таких терминалов к базовым коммунальным услугам. Это должно было ускорить развитие инфраструктуры на фоне растущего спроса на доступные электрокары и гибриды.

Однако руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с Pravda.Ru выступил с категорическим предостережением: попытка внедрить зарядки в жилом фонде без учета реальных мощностей сетей может обернуться катастрофой. Он сослался на негативный опыт Китая, где после серии пожаров и взрывов с человеческими жертвами от такой практики полностью отказались.

Суть проблемы, по словам эксперта, упирается в физику. Современные электромобили требуют колоссальных энергетических ресурсов, а домовые сети, особенно в старых зданиях, попросту не справляются даже с бытовыми приборами, не говоря уже о высоковольтных терминалах. Крохмаль сравнил размещение зарядки в подвале или на закрытом паркинге с установкой бензоколонки в жилом секторе. Он подчеркнул, что инженеры сейчас работают над сверхбыстрой зарядкой «за минуты», но это создает еще более высокое напряжение, что кратно увеличивает риски. А если учесть, что потушить горящий электромобиль практически невозможно — от воды аккумуляторы нового поколения взрываются — картина становится пугающей.

Эксперт также отметил, что использование существующей проводки недопустимо, так как она изношена и не рассчитана на такие нагрузки. Возгорания, по его мнению, неизбежны, и спасатели окажутся бессильны, поскольку даже доступ к очагу на подземном паркинге может быть затруднен. Вместо того чтобы создавать угрозу для жильцов, Крохмаль предложил выносить инфраструктуру на специализированные площадки с отдельными линиями электропередач. Особую остроту вопросу добавляет статистика: китайский электрокроссовер стал хитом августа в России, заметно нагрузив и без того дефицитные станции. Если не изменить подход и не ввести жесткие меры пожарной безопасности, массовая электрификация, предупреждает специалист, грозит техногенным коллапсом, а не экологическим прорывом.

Ранее сообщалось, что в России хотят облегчить установку зарядного устройства для электромобилей в домах.