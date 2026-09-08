Блокчейн против мошенников: профессор пояснил, в чем прозрачность цифрового рубля

Вопрос безопасности цифрового рубля волнует россиян не меньше, чем его удобство, и здесь, как выяснилось, технология предлагает неожиданный козырь против мошенников. Проректор по цифровой трансформации КФУ им. В. И. Вернадского Александр Рыбась в эфире телеканала « Крым 24 » объяснил, что каждый платеж, совершенный в новой валюте, регистрируется в распределенном реестре — блокчейне.

По его словам, любой перевод оставляет уникальный цифровой след, который в принципе невозможно удалить или подделать. Это означает, что правоохранительные органы получают инструмент тотального контроля за движением средств, что для злоумышленников становится фатальным обстоятельством.

Конечно, эксперт не стал утверждать, что кибербезопасность достигла абсолютного уровня. Он честно признал: стопроцентной защиты не существует, и взлом теоретически возможен. Однако ключевая защитная мера кроется не в сложности шифрования, а в самой архитектуре блокчейна. Все операции там прозрачны и подотчетны, а любая попытка обналичить цифровые рубли моментально фиксируется системой. Как выразился Рыбась, мошенникам просто нет смысла связываться с этой валютой, потому что их классический инструментарий — анонимность и скрытность — против блокчейна не работает. Отечественные криптопротоколы, задействованные в системе, дополнительно снижают риск взлома, делая цифровой рубль одним из наиболее контролируемых финансовых инструментов в стране.

По его мнению, практический вывод для обычного пользователя таков: хотя цифровой рубль не является абсолютно неуязвимым, его прозрачность играет на руку честным гражданам. Мошенникам, привыкшим действовать в тени, такая система оставляет крайне мало пространства для маневра. Ведь попытка вывести или конвертировать похищенные цифровые рубли будет похожа на попытку провести кражу под камерами наблюдения — все следы останутся в реестре навсегда. Так что, по мнению эксперта, сама природа этой валюты делает ее крайне непривлекательной целью для финансовых преступлений.

Ранее юрист Стратулат заявила, что цифровые рубли хранятся в кошельке как уникальные коды.