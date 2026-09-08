Власти Нью-Йорка 25 лет скрывали правду о смертельном воздухе после 11 сентября

Четверть века правды пролежали в 68 картонных коробках в мэрии Нью-Йорка — The New York Times выяснила, что власти сознательно занижали опасность воздуха после обрушения башен-близнецов, и теперь выясняется, что число жертв от болезней, вызванных токсичным смогом, может превысить число погибших в самих терактах. Об этом сообщает The New York Times.

Расследование NYT вскрыло шокирующие детали того, как городские чиновники управляли информацией после 11 сентября 2001 года. Журналисты изучили 170 тысяч документов, которые мэрия планирует обнародовать. Среди них — доклады о качестве воздуха, записи о загрязнении и служебная переписка, которые почти 25 лет хранились в 68 коробках в подвалах городской администрации. Их случайно нашли только в прошлом году.

Выяснилось, что официальные заверения о безопасности воздуха для возвращающихся в район ВТЦ жителей и работников были по меньшей мере преждевременными. В документах есть фрагментарные, но убедительные свидетельства того, что люди подвергались воздействию опасных токсичных веществ, включая асбест, свинец и диоксины, еще до того, как зона была действительно очищена. Власти торопились восстановить деловую активность и успокоить общественность, игнорируя риски для здоровья.

Последствия не заставили себя ждать. Спустя десятилетия врачи связывают с терактами тысячи случаев рака легких, крови, а также сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. По оценкам экспертов, число смертей от этих болезней уже может превышать официальное число погибших при атаках. И это число продолжает расти, поскольку многие заболевания проявились спустя годы.



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