«Детей не стоит освобождать от физического труда»: Эвелина Бледанс выступила в защиту школьных субботников

Российская актриса Эвелина Бледанс, которая часто высказывается на острые социальные темы, на этот раз затронула вопрос воспитания школьников. На премьере фильма «Ждун-2» она поделилась своим мнением о физическом труде в учебных заведениях, пишет Super.ru.

Актриса уверена, что детей не стоит освобождать от уборки территории или класса, даже если это кажется несовременным или лишним.

По словам Бледанс, она с большой ностальгией вспоминает школьные субботники, которые, как она считает, объединяли одноклассников. Эвелина призналась, что даже если кто-то ленился, все равно все вместе делали общее полезное дело.

«Это облагораживает, приучает к порядку», — подчеркнула актриса.

Она уверена, что физический труд — важная часть воспитания, которая помогает детям стать дисциплинированными и ответственными, а также учит ценить чужой и свой труд.

Своим комментарием Бледанс поддержала тех педагогов и родителей, которые выступают за сохранение трудового воспитания в школах.

