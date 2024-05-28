Детей Подмосковья приглашают поучаствовать в мероприятиях кластера «Мой мир»
Маленькие жители Подмосковья могут принять участие в развлекательных мероприятиях кластера «Мой мир», который будет организован в рамках 15-го Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024».
Кластер организует МЧС России в целях популяризации профессии пожарного и спасателя, безопасности жизнедеятельности среди детей.
Поучаствовать в тематических развлекательных, интерактивных и иных активностях можно будет 1 июня. В программе полоса препятствий на «Пожарном Олимпе», детский пожарный квест, урок безопасности и выставка пожарно-спасательной техники.