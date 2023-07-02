Детективный квест проводят в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Детективный аудиоспекталь-квест, который основан на реальных событиях, проводится в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что сегодня прошла городская премьера «Свидетелей квартала».

Добавляется, что суть квеста в том, что в этом квартале произошло убийство, и группа сыщиков направилась по следам жестокого преступления. В ходе мероприятия участники квеста предстоит вместе с проводником находят улики и собирают показания местных жителей для вычисления преступников.

Уточняется, что герои аудиоспектакля озвучены актерами местных театров.

Поясняется, что написание сценария и подготовка квеста продолжались почти три месяца.