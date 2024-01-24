Дети бойцов СВО побывали на матче между Федерацией хоккея Электростали и сотрудниками МЧС из Москвы

Дети бойцов, участвующих в специальной военной операции, стали зрителями матча, который состоялся на ледовой арене «Кристалл» в Электростали, между командами Федерации хоккея Электростали и сотрудников МЧС из Москвы.

Отмечается, что перед товарищеским матчем, для детей провели экскурсию по площади перед Ледовым дворцом. Там была организована выставка спецтехники МЧС. Огромные красно-белые машины приехали из разных городов Восточного Подмосковья: Черноголовки и Ногинска, Мамонтово и Старой Купавны.

При этом, ребята смогли не только близко рассмотреть каждую машину, но и посидеть в кабине, а чтобы не замерзнуть, им предложили горячую кашу и чай из настоящей полевой кухни МЧС. Непосредственно перед ледовой битвой детям бойцов вручили подарки и разрешили поучаствовать в первом сбросе шайбы.

Мальчишки внимательно следили за игрой и восторженно встречали каждый гол, причем им было неважно, кто кому забил — ребята поддерживали обе команды. В первом периоде хоккеисты из Электростали проигрывали гостям из Первопрестольной. Но после перерыва собрались с силами и сравняли счет, а потом вырвались вперед. Но сборная МЧС шла по пятам. Итог встречи 7:7 — победила дружба.