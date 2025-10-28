Дети на тыквенной ферме: Меган Маркл случайно показала подросших принца и принцессу

Супруга принца разместила в социальной сети видеозапись, сделанную во время посещения фермерского хозяйства Lane Farms, расположенного в районе Санта-Барбары под Калифорнией. Она специализируется на выращивании тыкв. Там и были сняты принцесса Лилибет и принц Арчи.

В то время как Гарри вырезал изображение на поверхности тыквы, готовясь таким образом к Хеллоуину, его дети активно бегали на заднем плане.

Последний раз Маркл показала лицо дочери в 2022 году, а снимок сына она выкладывала в 2021 году.

Ранее издание The Daily Beast (DB) сообщило, что наследник британского престола принц Уильям вынашивает планы по масштабной трансформации института монархии после своей будущей коронации.