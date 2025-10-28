Дети на тыквенной ферме: Меган Маркл случайно показала подросших принца и принцессу

Герцогиня Сассекская случайно показала лица детей во время отдыха на ферме

Герцогиня Сассекская Меган Маркл случайно показала публике внешность своих повзрослевших детей от принца Гарри, пишет Daily Mail.

Супруга принца разместила в социальной сети видеозапись, сделанную во время посещения фермерского хозяйства Lane Farms, расположенного в районе Санта-Барбары под Калифорнией. Она специализируется на выращивании тыкв. Там и были сняты принцесса Лилибет и принц Арчи.

В то время как Гарри вырезал изображение на поверхности тыквы, готовясь таким образом к Хеллоуину, его дети активно бегали на заднем плане.

Последний раз Маркл показала лицо дочери в 2022 году, а снимок сына она выкладывала в 2021 году.

Ранее издание The Daily Beast (DB) сообщило, что наследник британского престола принц Уильям вынашивает планы по масштабной трансформации института монархии после своей будущей коронации.

