Принц Уильям готовит революцию в британской монархии
DB: принц Уильям решил лишить семью королевских титулов
По информации издания The Daily Beast (DB), наследник британского престола принц Уильям вынашивает планы по масштабной трансформации института монархии после своей будущей коронации, пишет «Газета.ru».
Согласно публикации, ключевая идея реформы — лишение королевских титулов тех членов семьи, которые не исполняют официальные обязанности.
Как сообщает источник, принц намерен исключить из числа носителей почетных званий всех «неработающих» родственников. В случае реализации задуманного такие представители королевской семьи, как принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри и его дети, могут утратить обращение «Ваше королевское высочество».
Однако воплощение этой инициативы столкнется с серьезными юридическими препятствиями. Нынешнее британское законодательство не предусматривает механизма лишения членов королевской семьи титулов принца или принцессы. Для проведения подобной реформы Уильяму потребуется инициировать принятие нового патента, который в корне изменит действующие правовые нормы.
