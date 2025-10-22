Принц Уильям готовит революцию в британской монархии

По информации издания The Daily Beast (DB), наследник британского престола принц Уильям вынашивает планы по масштабной трансформации института монархии после своей будущей коронации, пишет « Газета.ru ».

Согласно публикации, ключевая идея реформы — лишение королевских титулов тех членов семьи, которые не исполняют официальные обязанности.

Как сообщает источник, принц намерен исключить из числа носителей почетных званий всех «неработающих» родственников. В случае реализации задуманного такие представители королевской семьи, как принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри и его дети, могут утратить обращение «Ваше королевское высочество».

Однако воплощение этой инициативы столкнется с серьезными юридическими препятствиями. Нынешнее британское законодательство не предусматривает механизма лишения членов королевской семьи титулов принца или принцессы. Для проведения подобной реформы Уильяму потребуется инициировать принятие нового патента, который в корне изменит действующие правовые нормы.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.