Дети участников СВО под руководством известного художника нарисовали русского витязя

В Подмосковье состоялась презентация книги «Росгвардейский кадет Иванов» и уникальный мастер-класс по изобразительному искусству. Мероприятие, приуроченное к 80-летию начала занятий в суворовских военных училищах, состоялось в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова.

Отмечается, что в мероприятии участвовали дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии — погибших героев специальной военной операции — кадеты МПКУ имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации Егор Трубанов и Егор Махонин, который в День народного единства на встрече с главой государства поделился, что хочет продолжить военную династию.

Кадетам Росгвардии помогала нарисовать русского витязя известный художник-иллюстратор Надежда Кузнецова. Известно, что Надежда является автором иллюстраций многих детских книг, включая стихотворную книгу «Росгвардейский кадет Иванов», написанную детским писателем Петром Синявским.

На мастер-классе Надежда Кузнецова также представила вниманию кадет выставку своих работ — акварельные пейзажи и натюрморты. Художница ответила на многочисленные вопросы воспитанников училища, которые интересовались творческим процессом создания рисунков.