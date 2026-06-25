Мадонна снова эпатирует публику: у певицы задрался подол платья в Париже

Американская певица Мадонна прибыла в Париж на Неделю моды, и ее выход из отеля сразу же стал главной новостью, пишет The Voice. Артистка надела облегающее бирюзовое платье и серебристую байкерскую куртку, но не рассчитала длину: когда она садилась в автомобиль, подол платья задрался, показав больше, чем она планировала.

Сама Мадонна, судя по всему, не заметила конфуза и спокойно села в машину. Но папарацци, конечно, все зафиксировали.

Позже артистка появилась на показе модного дома Saint Laurent. На этот раз она выбрала красное кружевное мини-платье. В первом ряду вместе с ней сидели Кейт Мосс, Рами Малек, Чарли XCX и Остин Батлер.

Мадонна давно дружит с брендом, и этот показ стал очередным подтверждением их тесных отношений. Напомним, что в мае этого года она уже блистала на Met Gala в фиолетово-черном атласном платье от Saint Laurent, сшитом специально для нее.

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