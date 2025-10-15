Детская школа искусств в Озерах получила новые музыкальные инструменты

В Озерах городского округа Коломна детская школа искусств имени С.Д. Сурмилло переживает обновление материально-технической базы в рамках национального проекта «Семья». Учреждение, которое в будущем году отметит 80-летний юбилей, получило партию новых инструментов и другие предметы, важные для обучения юных талантов.

В настоящее время в школу поступили три фортепиано, балалайка, домры, скрипка, саксофон, флейта и труба. Художникам также передали мольберты и натурный фонд.

«Обновлены звуковое оборудование, мебель и интерактивные доски, учебная литература. Ждем до конца ноября еще одно фортепиано и ноутбуки», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна Дарья Тельнова.

Для 610 воспитанников и их 44 наставников эти обновления — не просто новое оборудование, а билет в мир профессионального творчества. Современные инструменты и интерактивные доски открывают возможности, о которых раньше можно было только мечтать.

Глава городского округа Александр Гречищев отмечает, что такая системная поддержка творческого образования позволяет юным музыкантам и художникам уверенно добиваться высоких результатов на региональных и всероссийских конкурсах. Дети школы получают образование в условиях, соответствующих современным стандартам.