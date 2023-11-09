Детские школы искусства в Подмосковье продолжают оснащать в рамках нацпроекта «Культура»
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
Так, в этом году в рамках национального проекта «Культура» семнадцать детских школ искусств из пятнадцати городских округов Подмосковья оснастили новым оборудованием. Об этом рассказали в региональном Минкульте.
Отмечается, что на покупку новых музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов было направлено более ста семидесяти миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.