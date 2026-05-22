Детский музыкальный театр «Домисолька» провел два масштабных концерта в театре Российской Армии

Два зрелищных концерта провел Детский музыкальный театр «Домисолька» в Москве
Детский музыкальный театр «Домисолька» провел в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве два масштабных концерта. В мероприятиях приняли участие более 1 тыс. детей и звезды российской эстрады.
Концерты прошли 20 и 21 мая. За два дня на сцене выступили 1350 юных артистов «Домисольки» в возрасте от 4 до 17 лет, а также Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Александр Олешко, Валерия, Дмитрий Харатьян, Стас Пьеха, Стас Костюшкин с сыном Мироном, Варвара, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков, Алсу, Ани Лорак и другие звезды.
Главным сюжетом стала встреча певца SHAMAN с одним из руководителей «Домисольки» Ольгой Юдахиной. Именно ее песня «Атаман» стала дебютной для артиста и дала начало развитию его карьеры.
Концерты были посвящены Дню защиты детей. Запись шоу можно будет посмотреть в эфире телеканала «Россия» 1 июня.