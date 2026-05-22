Сорняки не взойдут: секрет обработки грядок за две недели до посадки

Бороться с сорняками можно без опасной «химии», используя правильную агротехнику. Главный агроном страны Октябрина Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что прополка по сырой земле, регулярный покос газона и перекопка грядок перед посадкой творят чудеса. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, легче всего удалять сорные растения, когда почва влажная — тогда корни выдергиваются быстро и без остатка. Для этого подойдут обычные грабли или мотыга. Газон достаточно косить раз в шесть-семь дней, и сорняки на нем практически не появятся. Однако, если участок сильно зарос, а сил на ежедневный ручной труд нет, можно применить гербициды сплошного действия. Как отметила Ганичкина, обработка такой химией — хорошая альтернатива изнурительной перекопке. Через две недели после опрыскивания земля будет полностью готова к посадке культурных растений. Важно помнить: уничтожать сорняки лучше до цветения, иначе они разбросают семена, как, например, знаменитый борщевик.

