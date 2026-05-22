В аэропортах Подмосковья с начала 2026 года пресекли 143 факта незаконной деятельности по предложению услуг такси
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
На территориях подмосковных аэропортов с начала 2026 года пресекли 143 факта незаконной деятельности по предложению услуг такси. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, на территории Шереметьево оштрафовали 139 «зазывал», на территории Домодедово — четверых нарушителей. Общая сумма штрафов составила 715 тыс. рублей.
«Хочу напомнить, что поддаваться на уговоры „зазывал“ небезопасно, так как водители не имеют необходимых предрейсовых проверок и стажа, а стоимость поездки зачастую выше реальной в несколько раз», — подчеркнул глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Пассажиров призвали пользоваться услугами официальных перевозчиков и вызывать такси через агрегаторы или стойки в аэропортах.
