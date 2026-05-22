Кофеин, энергетики и курение: кардиолог Ирина Тарасова назвала причины безобидных сбоев ритма

Ощущение, что сердце пропустило удар или замерло, знакомо многим. Кардиолог Ирина Тарасова в интервью объяснила, в каких случаях такие перебои не опасны, а когда они сигнализируют о серьезной патологии. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам врача, у здоровых людей замирание сердца часто возникает из-за стресса, недосыпа, переутомления, повышенной тревожности, злоупотребления кофеином, энергетиками, алкоголем и курением. Также подобные ощущения могут появляться после интенсивной физической нагрузки или перед сном, когда меняется активность вегетативной нервной системы. Это варианты нормы, не требующие паники.

Однако, если сбои ритма сопровождаются слабостью, головокружением, дискомфортом в груди, одышкой или потерей сознания, это повод немедленно обратиться к специалисту. Тарасова предупредила, что такие симптомы могут указывать на гипертонию, миокардит, кардиомиопатию, анемию, гормональный дисбаланс или заболевания щитовидной железы. В этих случаях замирание сердца — лишь вершина айсберга, и игнорировать его нельзя. Бережное отношение к себе и своевременная диагностика помогут избежать трагедии.

